Adobe
Lightroom ClassicРедактируйте и упорядочивайте фотографии в приложении, оптимизированном для Мак
Информация
ОписаниеВеб-сайт
Lightroom Classic предоставляет мощные инструменты и расширенные функции для создания восхитительных фотографий. Упорядочивайте фотографии на настольном ПК и делитесь ими любым удобным способом.
Эффектное слияние фотографий
Объедините несколько фотографий, чтобы создать потрясающие панорамы и изображения HDR.
Оптимальная производительность
Повышенная производительность и более высокая скорость при импорте, генерации предварительного просмотра и редактировании изображений.
Интеллектуальный подбор тегов
Широкий контроль над изображением и управление каталогом.
Что нового
Узнайте о новых возможностях в выпуске Lightroom Classic на официальном сайте Adobe >
Инструкция по установке
Смонтируйте скачанный образ и перейдите в папку "Extra".
Запустите установщик (Install) и выполните стандартную процедуру установки.
ВНИМАНИЕ! Требуется запустить пробный период в Creative Cloud.
Ошибки при установке приложений на Мак >
Для активации используйте Adobe Zii Patcher (рядом с папкой "Extra").