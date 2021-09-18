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Lightroom Classic Cover
13.09.2021 238 137

Lightroom Classic

Редактируйте и упорядочивайте фотографии в приложении, оптимизированном для Мак
ПрограммыФотографии

Информация

Версия 10.4
Язык интерфейса Русский, Английский, Немецкий, Испанский, Французский, Итальянский, Нидерландский, Португальский, Шведский, Тайский, Японский, Китайский (упр.), Китайский (трад.), Корейский
Размер 1,8 ГБ
Активация Adobe Zii 2021
Совместимость macOS 10.14 и новее
Архитектура х86 (64-bit)

Описание

Веб-сайт

Lightroom Classic предоставляет мощные инструменты и расширенные функции для создания восхитительных фотографий. Упорядочивайте фотографии на настольном ПК и делитесь ими любым удобным способом.


Эффектное слияние фотографий

Объедините несколько фотографий, чтобы создать потрясающие панорамы и изображения HDR.


Оптимальная производительность

Повышенная производительность и более высокая скорость при импорте, генерации предварительного просмотра и редактировании изображений.


Интеллектуальный подбор тегов

Широкий контроль над изображением и управление каталогом.

Снимки экрана

Что нового

Узнайте о новых возможностях в выпуске Lightroom Classic на официальном сайте Adobe >

Инструкция по установке

Смонтируйте скачанный образ и перейдите в папку "Extra".

Запустите установщик (Install) и выполните стандартную процедуру установки.

ВНИМАНИЕ! Требуется запустить пробный период в Creative Cloud.

Ошибки при установке приложений на Мак >


Для активации используйте Adobe Zii Patcher (рядом с папкой "Extra").

Инструкция по активации с картинками >

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Комментарии (719)

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Официальный комментарий

Обладатели Mac с процессором Apple (М1) могут установить предыдущие версии, либо искать подсказки в комментариях ниже.
  1. sob aka Avatar
    sob aka Вчера, 00:29

    Что делать если при открытии патча нажимаю "ок", но он не открывается? Даже ошибки не вылезает
  2. kotel2006 Avatar
    kotel2006 18.09.2021
    Привет. Не могу разобраться, установил на Mac air 2020 и при открытии программа висит и потом закрывается резко. Переустановил раз 5, не помогает. Как исправить?
    1. Drovosek Avatar
      Drovosek для kotel2006 24.09.2021
      Напишите нашему специалисту, возможно он сможет решить вашу проблему. https://appstorrent.ru/help.html
  3. ИгорьИгорь Avatar
    ИгорьИгорь 16.09.2021
    здравствуйте, подскажите! Все работает сейчас, БИГСЮР можно обновлять до 11.6 ?
    1. FatalleZ Avatar
      FatalleZ для ИгорьИгорь 24.09.2021
      BigSur 11.6, macBook Pro M1, ничего не слетело, все работает.
      1. mrspooner Avatar
        mrspooner для FatalleZ 24.09.2021

        Как установить на М1? У меня при любых способах (просто установка, установка через Install в папке macOS) пишет что установочник поврежден, перекачайте файл. Скачивал раза 4 заново уже
        1. 40kind Avatar
          40kind для mrspooner Сегодня, 04:20
          Поищи тему на reddit про Adobe Packager.command
  4. PahanLp Avatar
    PahanLp 14.09.2021
    Здравствуйте, поставил новую версию и снова не открывает вкладку Девилоп, пишет что слетела подписка, что делать? уже перебрал много вариантов
    1. fly Avatar
      fly для PahanLp 23.09.2021
      У меня аналогичная проблема, при отключенном инете пишет,: Модуль обработки отключен. Для повторной активации модуля приобретите подписку или лицензию.
  5. ovx Avatar
    ovx 14.09.2021
    Добрый день! Появляется ошибка при запуске dmg "Ресурс занят". Как исправить?
  6. slayer2606 Avatar
    slayer2606 14.09.2021
    Добрый день! Возникла проблема. Все установил, пропатчил, но при запуске просто вылетает...если без инета запускать,то просто пишет, что невозможно проверить подписку и все равно выкидывает. Подскажите пожалуйста что делать.
    1. appstorrent Avatar
      appstorrent для slayer2606 14.09.2021
      Добрый. Пробную версию запустите в Creative Cloud.
      1. Maks9097 Avatar
        Maks9097 для appstorrent 16.09.2021
        Здравствуйте!
        Подскажите пожалуйста 🙏 я запустил пробную версию LIGHTROOM, приложение запустилось, все работает !
        Открыл приложение ещё раз через какое-то время и он не открывает , в чем проблема ?(
      2. fly Avatar
        fly для appstorrent 23.09.2021
        Добрый день! Как рещить подобную проблему: При отключенном инете пишет,: Модуль обработки отключен. Для повторной активации модуля приобретите подписку или лицензию. Это версии лайтрум после 10. Можно ли настроить работу без доступа к интернету?
  7. sat31 Avatar
    sat31 14.09.2021
    MacBook Pro 16 2019 (Intel), Catalina 10.15.7. Установил версию 10.4, пропатчил, установил отдельно Creative Cloud, авторизовался в нем, но Lightroom так и не работает. Запускается, сплеш-скрин и сразу выдается ошибка "В Lightroom возникли проблемы с разрешениями пользователя. Приложение Lightroom не имеет разрешение на запись в некоторые стандартные папки пользователей. Нажмите кнопку "Восстановить, чтобы продолжить", чтобы предоставить разрешение".
    При этом данное окно с ошибкой через секунду закрывается вместе с программой, кнопки в этом окне не работают. Что делаю не так? Есть ли выход из этой ситуации? Прошлые релизы TNT устанавливались корректно.
  8. magicstudio Avatar
    magicstudio 14.09.2021
    Добрый вечер. Через пол года перестал работать лайтрум, скачала новый и при активации "файл adobe zii 2021 6 1 6 невозможно открыть, так как apple не может проверить его на наличие вредоносного ПО. данное По необходимо обновить". Что с этим можно придумать?
    1. magicstudio Avatar
      magicstudio для magicstudio 14.09.2021
      Спасибо за такой быстрый ответ! Все получилось! Вы крутые!!!
  9. ksenyari Avatar
    ksenyari 12.09.2021
    Добрый вечер, не получается найти в настройках, как убрать автообновление
    1. Drovosek Avatar
      Drovosek для ksenyari 12.09.2021
      Оно убирается в настройках Creative Cloud
  10. dexter Avatar
    dexter 12.09.2021
    странная ошибка при запуске install 'The installation cannot continue as the installer file may be damaged. Download the installer file again.'
    1. Drovosek Avatar
      Drovosek для dexter 12.09.2021
      Напишите нашему специалисту, возможно он сможет решить вашу проблему.
      Контакты для связи с ним вы сможете найти на этой странице:
      https://appstorrent.ru/help.html
      1. PahanLp Avatar
        PahanLp для Drovosek 14.09.2021
        Здравствуйте, поставил новую версию и снова не открывает вкладку Девилоп, пишет что слетела подписка, что делать? уже перебрал много вариантов
        1. Drovosek Avatar
          Drovosek для PahanLp 14.09.2021
          Открывать через Rosetta
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