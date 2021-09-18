Lightroom Classic предоставляет мощные инструменты и расширенные функции для создания восхитительных фотографий. Упорядочивайте фотографии на настольном ПК и делитесь ими любым удобным способом.





Эффектное слияние фотографий

Объедините несколько фотографий, чтобы создать потрясающие панорамы и изображения HDR.





Оптимальная производительность

Повышенная производительность и более высокая скорость при импорте, генерации предварительного просмотра и редактировании изображений.





Интеллектуальный подбор тегов

Широкий контроль над изображением и управление каталогом.